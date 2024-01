Live: Tarifkonflikt bei der Bahn: Geht der GDL-Streik zu weit?

Die Lokführergewerkschaft GDL hat in der Nacht ihren Streik auf den Personenverkehr ausgeweitet. Dieses Mal soll bis einschließlich Montag gestreikt werden, insgesamt sechs Tage lang. Damit ist es einer der längsten Streiks in der Bahn-Geschichte. Die Fronten im Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und GDL sind verhärtet, die Verhandlungen stehen still.