Deutsche Bahn: GDL-Streik im Personenverkehr gestartet

Die Lokführergewerkschaft GDL legt zunächst den Güterverkehr und anschließend den Personenverkehr still. Es handelt sich um den längsten Streik in der Geschichte der Bahn. 23.01.2024 | 0:20 min

Mit einem rund sechstägigen Streik legt die Lokführergewerkschaft GDL seit 2 Uhr am Mittwochmorgen weite Teile des Personenverkehrs der Deutschen Bahn lahm. Fahrgäste müssen sich auf erhebliche Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen, wie das Unternehmen mitteilte.

GDL-Chef Weselsky sieht die Schuld beim Management der DB. „Wir bewegen uns im Schneckentempo ein Stück vorwärts und das Management ist derjenige, der das Schneckentempo vorgibt.“ 22.01.2024 | 5:11 min

Tarifstreit bleibt trotz neuem Vorschlag der GDL festgefahren

Der Bayerische Rundfunk berichtete unter Berufung auf die GDL, die Lokführergewerkschaft habe der Bahn einen Einigungsvorschlag unterbreitet. Die Deutsche Bahn bestätigte am späten Dienstagabend zwar den Eingang eines Schreibens der GDL, erklärte aber zugleich:

Das ist kein Einigungsvorschlag, das ist die Wiederholung altbekannter Maximalforderungen, die so nicht umsetzbar sind.

Die GDL komme der Bahn in keinem einzigen Punkt entgegen. Das zeige die Notwendigkeit, endlich wieder an einen Tisch zu kommen und nach Lösungen und Kompromissen zu suchen.

Deutsche Bahn rät zur Sitzplatzreservierung

"Aufgrund des eingeschränkten Angebots raten wir bei Reisen im Fernverkehr der DB in jedem Fall frühzeitig einen Sitzplatz zu reservieren", teilte die Bahn am Dienstag mit. "Im Regionalverkehr gibt es während des GDL-Streiks ein stark reduziertes Angebot an Zugfahrten."