Bahn-Streik: Wie haben sich Lokführer-Gehälter entwickelt?

Die Gewerkschaft der Lokführer, GDL, hat vor Gericht einen Teilerfolg erzielt und darf zum Streik aufrufen. 09.01.2024 | 1:45 min

Eine rote Treppe führt Stufe um Stufe nach oben. "Die Gehälter sind in den letzten zehn Jahren um 21 Prozent gestiegen", schreibt die Deutsche Bahn (DB) dazu in ihren Fragen und Antworten zum Tarifstreit mit der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL).

Löhne seit 2014 um 21,36 Prozent gestiegen

Fast jedes Jahr stiegen die Gehälter - für alle Beschäftigten mit Tarifverträgen der GDL. Das sind laut DB hauptsächlich Zugpersonal und Beschäftigte in der Fahrzeuginstandhaltung. Von 2014 bis 2023 nahmen die Löhne so um 21,36 Prozent zu. Lange entwickelten sich die GDL-Tarife ähnlich wie die Gehälter in der Gesamtwirtschaft.