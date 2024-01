Warum treten wieder mehr Arbeitnehmer Gewerkschaften bei?

Am Montag beendeten die Lokführer ihren Streik, am Dienstag legten die Ärzte an Unikliniken die Arbeit nieder. Am Donnerstag streikt das Sicherheitspersonal an Flughäfen , am Freitag Bus-, Straßenbahn- und U-Bahn-Fahrer in fast allen Bundesländern. Und mitten in dieser Arbeitskampf-Woche präsentiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Zahlen, die zeigen, dass sein Mitgliederrückgang gestoppt wurde.