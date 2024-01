Nach dem Streik-Ende bei der Bahn: Wie geht es weiter?

"Die Bahn stellt keine Vorbedingungen mehr. Ich halte das für einen großen Schritt in die richtige Richtung", sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag nach dem Ende des Streiks in Berlin. Beide Seiten sprechen davon, dass sie in den kommenden Verhandlungen eine Tarifeinigung finden werden. Auch Bahn-Sprecherin Anja Bröker zeigte sich am Montag "zuversichtlich, dass es am Ende zu einem Tarifabschluss kommen wird".