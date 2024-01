Bahn: Streik-Ende: Womit Fahrgäste rechnen können

Der eigentlich bis Montagabend andauernde Bahnstreik endet früher. 27.01.2024 | 1:41 min

Einige Ausfälle wird es schon noch geben, erwartet die Deutsche Bahn - hofft ansonsten aber, dass die Züge mit dem vorzeitigen Ende des GDL-Streiks schon am Montagmorgen größtenteils wieder rollen. Was die Fahrgäste erwartet:

Sind ab Montagmorgen alle Züge wieder unterwegs?

Ursprünglich wollte die Lokführer-Gewerkschaft bis Montagabend streiken - jetzt endet der Ausstand im Personenverkehr am frühen Montagmorgen. Die Bahn will direkt nach dem Ende des Arbeitskampfes wieder den regulären Fahrplan anwenden.

Im Regionalverkehr erwartet die Bahn regionale Unterschiede beim Neustart: "Auch da wird es am Montag sicherlich noch hier und da etwas ruckeln", so Bröker.

Wie kam es zur Annäherung zwischen Bahn und GdL?

Müssen Tickets für Montag auch Montag genutzt werden?

Wo gibt es Informationen über den Fahrplan ab Montag?

Wer am Montag mit der Bahn fahren möchte, sollte vor allem die Fahrplaninformationen auf deren Website oder in der App DB Navigator im Blick halten. "Wir sind jetzt dran, alle unsere Fahrplaninformationen in die Auskunftsmedien zu übertragen, so dass jeder weiß, was am Montag möglich ist", sagt Sprecherin Bröker.