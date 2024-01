"Wertschätzung gleich null": Was macht ein Fahrdienstleiter?

Ein Fahrdienstleiter verdient im Jahr, je nach Berufserfahrung und Komplexität des Stellwerks, zwischen 39.000 und 58.000 Euro inklusive Zulagen und Weihnachtsgeld. Ein Azubi verdient, je nach Lehrjahr, zwischen 1.019 Euro und 1.226 Euro im Monat, dazu kommen Weihnachtsgeld in Form einer 13. monatlichen Ausbildungsvergütung und ggf. Zulagen. In der Funktionsausbildung verdient ein zukünftiger Fahrdienstleiter ab rund 2.900 Euro im Monat sowie ggf. Zulagen. Zulagen entstehen durch Arbeit in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen.



Quelle: Deutsche Bahn