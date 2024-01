Bahn, Wetter, Bauern: Wann kam man mal ungestört zur Arbeit?

Hochwasserlage zum Jahreswechsel angespannt

Vor allem in Niedersachsen, in Teilen von Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Thüringen begann das Jahr 2024, wie das Vorjahr endete: mit teils heftigem Niederschlag und Hochwasser . Auch in der ersten Jahreswoche warnte der Deutsche Wetterdienst weiter vor Dauerregen.

Wiesen und Felder glichen in mehreren Regionen Seenlandschaften. An der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde die Schulpflicht zeitweise ausgesetzt. Auch in Niedersachsen galt in einigen Landkreisen wie Verden vorübergehend keine Präsenzpflicht an Schulen, die wegen überfluteter Straßen nicht angefahren werden konnten. Der besonders betroffene Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt hob den knapp zwei Wochen zuvor ausgerufenen Katastrophenfall am 12. Januar auf.