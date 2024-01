Deiche gegen Hochwasser: Wie gut ist Deutschland gewappnet?

Deutschland unter Wasser: 2024 rutschen wir nass ins neue Jahr. Vor allem Niedersachsen und Sachsen-Anhalt kommen vom Regen in die Traufe - ins Hochwasser . Innerhalb von 24 Stunden fallen in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember etwa 45 Liter Regen pro Quadratmeter in Teilen Niedersachsens. Klimaforschende weltweit bestätigen: Aufgrund der Erderwärmung werden Starkregen und Hochwasserereignisse drastisch zunehmen . Wohnregionen werden immer häufiger zu Flutgebieten.

Bei diesem Blick in die Zukunft gibt es zwei Möglichkeiten: Umziehen oder schützen. Umzüge sind hinlänglich bekannt, sehen wir uns also unseren Schutz an: Deiche. Wo gibt es Deiche und wann brechen diese eigentlich? Ein Überblick.

Hochwasser in Deutschland: Wieder einmal laufen Keller voll, Straßen werden unterspült. Doch wer kommt für die Schäden auf? Hat Deutschland aus den vergangenen Hochwassern gelernt? 09.01.2024 | 8:53 min

Wie viele Deiche gibt es in Deutschland?

Insgesamt gibt es schätzungsweise mehr als 6.265 Deiche in ganz Deutschland mit einer Gesamtlänge von über 13.260 Kilometern laut Bundesanstalt für Gewässerkunde. Davon sind es an den Küsten etwa 1.400 Kilometer. Die allermeisten Deiche erfüllen ihre Aufgaben zuverlässig.

Wann bricht ein Deich?

Viele Deiche in Deutschland sind in die Jahre gekommen. Bei anhaltendem Hochwasser saugen sie sich voll und können brechen. Sanierung oder Neubau bieten dann den besten Schutz. 03.01.2024 | 0:34 min

Minusgrade bei Hochwasser: Sprengt der Frost die Deiche?

Steht bereits vor der Frostperiode relativ warmes Wasser am Deich an, so wird der Bereich unter dem Wasserspiegel nicht gefrieren und dort werden keine positiven Effekte eintreten.

Flussdeich versus Küstendeich - welcher ist sicherer?

Flussdeiche müssen vor allem Durchfeuchtung aushalten, da ein Hochwasser wochenlang andauern kann und am Deich steht. Sie sind relativ steil, da ihre Hauptaufgabe das Auffangen des hohen Wasserpegels ist. Die Steigung eines Deiches im Binnenland hat das Verhältnis 1:3. Stellt man sich also einen Deich im Querschnitt vor, dann hebt er sich bei drei Metern Breite um einen Meter in die Höhe. Die meisten Flussdeiche hat man nach den 60ern so nachgerüstet und erhöht, dass sie einem Jahrhunderthochwasser standhalten können.