Sanierung der Deiche stockt - Diagnose: Hochwasserdemenz

Viele Deiche sind nicht auf dem neuesten Stand der Technik und müssen deshalb bei jedem neuen Hochwasser aufwändig gesichert werden - der Sanierungsstau ist groß. 11.01.2024 | 2:30 min

Harry Schulz ist ein umtriebiger Mensch. Seit Jahrzehnten schon arbeitet der Rentner ehrenamtlich für den Deichverband Bislich-Landesgrenze am Niederrhein. Seit knapp einem Jahr ist der 70-Jährige hier der Deichgräf und damit zuständig für die Rheindeiche an 45 Flusskilometern von Wesel bis zur niederländischen Grenze.

Angst vor einem Bruch des Deiches

Der Strom ist zwar gerade dabei, sich wieder in sein Bett zurückzuziehen , doch Harry Schulz blickt mit Sorge auf das, was er jetzt sehen kann. Die Deichstraße zwischen den Orten Rees und Haffen musste er sperren lassen, weil das gesamte Bauwerk über die Jahre immer weicher und instabiler geworden ist. Die Angst vor einem Deichbruch ist groß.

Hochwasser in Deutschland: Wieder einmal laufen Keller voll, Straßen werden unterspült. Hat Deutschland aus den vergangenen Hochwassern gelernt? 09.01.2024 | 8:53 min

Dann reden wir wirklich von einer Katastrophe. Und so schnell kann man gar nicht gucken, bis in Stunden das Wasser Holland erreicht hat.

Der Frost stabilisiert die Deiche und verschafft vielen Hochwassergebieten eine Verschnaufpause. 09.01.2024 | 1:32 min

Viele Deiche sind anfällig für Schäden

Insgesamt gibt es an deutschen Flüssen Deiche auf einer Strecke von etwa 10.000 Kilometern. Das Problem: Viele davon - an großen und kleinen Flüssen - sind nicht nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Die älteren Deiche bestehen hauptsächlich nur aus verdichteter Erde oder Sand als Stützkörper. Eine Lehmschicht und die Grasnarbe schützen und stabilisieren den Deich. Jedes Hochwasser , angespültes Treibgut und sogar Biber oder Nutrias sorgen Jahr zu Jahr für neue Schäden.

Das erklärt Holger Friedrich vom Arbeitskreis für Hochwasserschutz und Gewässer in NRW . Deshalb müssten sie bei jedem neuen Hochwasser aufwändig gesichert werden. Der Sanierungsstau sei riesig. Moderne Deiche sind zusätzlich mit einer weiteren inneren Schicht aus Kies widerstandsfähiger. Und sie haben eine Art Abfluss, um eindringendes Wasser ableiten zu können.

Wegen des Hochwassers an den Weihnachtstagen war Windehausen in Thüringen evakuiert worden. Nach drei Tagen durften die Bewohner zurück. 05.01.2024 | 1:53 min

Mangel an Fachkräften oder andere Hindernisse

Doch Planung und Bau neuer Deiche stoßen immer wieder auf Hindernisse. Es fehlen Fachleute und Planer. Mal sind aber auch seltene Pflanzen oder Tiere im Weg, mal hat ein Anwohner was dagegen, mal ist es der Denkmalschutz. Als der Deichverband am Niederrhein 2007 gegründet wurde, da haben sie - nach sechs Jahren Vorbereitung - den Neubau des Deiches beantragt. Das Planfeststellungsverfahren zog sich über all die Jahre und ruhte zwischendurch sogar komplett.