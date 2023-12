Mehrere Bundesländer erwarten Hochwasser und Sturmfluten

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg warnt vor Sturmfluten im Wesergebiet sowie an der Nordseeküste in Niedersachsen . In Bremen und Bremerhaven erreicht die Weser voraussichtlich am Montagmittag die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser (MHW), wie das BSH am Sonntagabend mitteilte.