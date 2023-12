Klimawandel: Sind weiße Weihnachten Schnee von gestern?

Etwas anders sieht es aus, wenn ausgewertet wird, ob an nur einem Weihnachtstag eine Schneedecke liegt. Dann gibt es weiße Weihnachten im Flachland alle fünf bis zehn, in höheren Lagen alle zwei bis fünf Jahre. Nur einen Ort mit Schneegarantie gibt es in Deutschland. Und das ist die Zugspitze . Laut Statistik ist Schnee an Weihnachten also nicht sehr wahrscheinlich.