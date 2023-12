Bahn und Flughafen: Schnee sorgt für Verkehrschaos im Süden

Bahn und Flughafen betroffen : Schnee sorgt für Verkehrschaos im Süden

Im Süden Deutschlands sind seit Freitag große Mengen Schnee gefallen. In der Folge kam es zu Unfällen. In München steht der Hauptbahnhof still, der Flugverkehr wurde eingestellt.