Drei Herausforderungen für Weihnachtsmärkte

Unbeschwert die vorweihnachtliche Stimmung genießen bei guter Musik, mit Freunden und Familie, Glühwein, Punsch und Leckereien - so wünschen sich Besucher wie auch Betreiber und Schausteller die Weihnachtsmärkte in Deutschland.

Interview mit Patrick Arens, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Schausteller und Marktkaufleute.

Terror-Gefahr: Sind die Weihnachtsmärkte sicher?

Dezember 2016, Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz - der wohl schlimmste islamistische Anschlag auf deutschem Boden mit zwölf Toten und vielen Verletzten. Aktuelle Meldungen wecken Erinnerungen: Zwei Jugendliche aus NRW und Brandenburg sollen einen islamistischen Anschlag geplant haben - und als Ziel einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen gewählt haben.

Der Schwerpunkt läge momentan "auf dem religiösen Terrorismus", so Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Dieser Fokus sei "notwendig."

Die Weihnachtsmärkte seien unter anderem mit doppelt so viel Polizeipersonal und technischen Sperren, also Pollern oder großen Betonklötzen an den Eingängen, geschützt, erklärt Kopelke.

Am Mittwoch hat der berühmte Dresdner Striezelmarkt eröffnet. Als ältester Weihnachtsmarkt Deutschlands zieht er jedes Jahr etwa zwei Millionen Besucher nach Sachsen.

Gema-Gebühren für Betreiber: Werden noch Weihnachtshits gespielt?

Möhlicherweise nicht überall. Denn schon vor Beginn der Weihnachtsmarktsaison hatten Betreiber von Weihnachtsmärkten in diesem Jahr vermehrt Streit mit der Gema. Der Grund: Die Verwertungsgesellschaft will mehr Geld.

Weihnachtsmärkte ohne die passende musikalische Untermalung: Kaum vorstellbar. Doch weil die Gema in manchen Städten höhere Gebühren fordert, könnte das bald Realität werden.

Betroffen war etwa auch der Weihnachtsmarkt in Magdeburg, der überlegte, komplett auf Gema-freie Musik umzustellen, also Weihnachtshits wie "Last Christmas" nicht zu spielen. Ander Märkte wie etwa in Rostock wollen mit einem "Tag der Stille" ihren Protest bekunden: