Haus winterfest machen: Acht Tipps im Überblick

Wenn im Herbst das Laub fällt, sammelt es sich häufig genau da an, wo es nicht hingehört: in den Dachrinnen. Die Folge: Die Rinnen laufen über, das Wasser spritzt an die Hausfassade und richtet dort Schaden an. Auch die Fallrohre können verstopfen. Regen und Schneematsch können dann nicht mehr abfließen. Also: Die Dachrinnen jetzt checken und das Laub entfernen.