Kamin richtig heizen: Emissionen und Kosten sparen

Jeder Wald hat Eigentümer, dessen Rechte beim eigenmächtigen Sammeln des Holzes verletzt werden können. Viele Wälder in Deutschland sind in Privatbesitz, bevor man im Wald Holz sammelt, ist es also wichtig, sich über die Besitzverhältnisse des betroffenen Waldstücks zu informieren. Privatpersonen oder Unternehmen sollten kontaktiert werden, um individuelle Regelungen zu erfragen.



Ist ein Wald in kommunaler oder öffentlicher Hand, so kann bei der Gemeindeverwaltung oder beim zuständigen Forstamt die Ausstellung eines Holzsammelscheins beantragt werden. Dieser ist in der Regel zwischen einem Monat und einem Jahr gültig. Die Gebühren liegen zwischen fünf und 30 Euro.



Wie der Name "Sammelschein" schon vorgibt: Es darf nur gesammelt werden, also mitgenommen werden, was schon auf dem Boden liegt. Das Absägen von Ästen an Bäumen oder gar das Baumfällen sind verboten. Und: Gesammelte Zweige und Äste dürfen nur einen Durchmesser von maximal zehn Zentimetern haben. Die Einhaltung dieser Regeln ist entscheidend, um empfindliche Strafen zu vermeiden und die nachhaltige Nutzung der Wälder sicherzustellen.