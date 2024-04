Schnecken im Garten bekämpfen: Diese Hausmittel helfen

Wichtig ist die Gartengestaltung, denn damit kann die Ausbreitung von Schnecken verhindert werden. "In einem giftfreien Garten mit Totholz und wilden Ecken fördert man die Gegenspieler der Schnecke, also Reptilien, Amphibien oder auch den Igel", sagt Marja Rottleb, Gartenexpertin beim Naturschutzbund Deutschland . "Wenn die Nützlinge sich wohlfühlen, dann können die Schnecken sich nicht so ausbreiten", sagt sie.