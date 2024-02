Spinnen im Haus: Warum man im Herbst so viele sieht

Weberknechte "kommen gerne im Sommer in kühle Innenräume, weil es ihnen draußen zu heiß ist", erklärt Arachnologe Peter Jäger. Natürlich suchen sie nicht gezielt nach Wohnungen, sondern einfach nach schattigen Plätzchen für den Tag. "In Laos habe ich Höhlen gesehen, in denen an den Wänden ein Teppich von Abertausenden Weberknechten war, die dort in der Dunkelheit den Tag verbracht haben."Höhlen gibt es in unseren Städten nicht - aber offene Fenster oder ein Türspalt können eben auch eine Einladung für einen zufällig vorbeikommenden Weberknecht sein. Der ist, so Jäger, übrigens gar keine Spinne, sondern ein Spinnentier - wie auch Milben oder Skorpione.