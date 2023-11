Wie man Bisse von Grasmilben erkennt und behandelt

Rheinland, Hessen und Bayern besonders betroffen

Die Parasiten sind in Europa, Nordafrika, Kanada, Australien, Japan, Neuseeland und in den USA verbreitet. In Europa sind sie hauptsächlich in Südosteuropa, Frankreich und den Alpenländern zu finden. Aber es gibt sie auch in Deutschland: Hierzulande sind vor allem das Rheinland, Hessen und Bayern betroffen.