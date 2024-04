Insekten - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Zu finden sind sie nicht nur in unseren Gärten und der Natur, sondern auch als Lebensmittel: Insekten. Doch der Klimawandel , Pestizide und Krankheiten sorgen dafür, dass immer mehr Insekten sterben - auch in Deutschland. Die artenreichste Klasse der Tierwelt besteht nicht nur aus Schädlingen. Insekten sind viel nützlicher als man vorerst vielleicht denkt. ZDFheute informiert zum Thema Insekten aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.