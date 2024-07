Manuka-Honig als Naturheilmittel: Wirkung und Anwendung

Manuka-Honig stammt aus Neuseeland. Ihm wird eine heilsame Wirkung nachgesagt. Was macht den Honig so besonders?

Was Manuka-Honig so teuer macht

Manuka-Honig ist aber auch deshalb so teuer, weil nicht so viel produziert werden kann. Zudem ist der Aufwand hoch: Die Imker in Neuseeland können ihre Bienenstöcke oft nur per Hubschrauber bei den Manuka-Sträuchern absetzen, da sich diese auf kleinen Ebenen mitten in dichten Wäldern befinden. Hinzu kommt der lange Handelsweg nach Deutschland.