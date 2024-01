Lebensmittelmotten bekämpfen: Was bei Befall zu tun ist

Lebensmittelmotten sind ein bekanntes Problem. Doch was kann man präventiv unternehmen und welche Möglichkeit gibt es, um die Plagegeister wieder loszuwerden, wenn sie da sind?

So wird der Befall verhindert und bekämpft

Lebensmittelmotten befallen verschiedene Nahrungsmittel und können lange unentdeckt bleiben. Quelle: PantherMedia

Weiße Spinnfäden im Mehl, kleine gelbe Maden und herumschwirrende Motten - im Haushalt sind Schädlinge. Doch wo kommen sie her? Lebensmittelmotten finden ihren Weg oft unbemerkt über den Einkauf von Müsli und Co. in die Küchenschränke.

Lebensmittelmotten entdeckt - schnell handeln

Werden Motten zu Hause entdeckt, sollten zuerst sämtliche befallene Lebensmittel beseitigt werden. Doch wann sind Verpackungen betroffen? Auch Produkte, die noch verschlossen sind, können dazugehören, denn: Schon ein kleiner Riss in der Verpackung kann für die Motten ausreichen, um reinzukommen. Erkennen kann man das an weißen Spinnfäden oder kleinen Larven.

Produkte im näheren Umfeld von den kontaminierten Nahrungsmitteln können bei Temperaturen von minus 18 Grad für 24 Stunden eingefroren werden, um Eier und Larven abzutöten. Die Schränke, in denen sich die Lebensmittel befanden, sollten außerdem gründlich mit Essig ausgewischt werden.

Achtung: Befallene Produkte sollten nicht mehr verzehrt werden, da sie im schlimmsten Fall zu Lebensmittelunverträglichkeiten oder zu Magen-Darm-Erkrankungen führen können.

Insekten mit Gesundheitsrisiko : Was gegen Fliegen in der Wohnung hilft Die brummenden Insekten sind nicht nur störend, sondern können sogar ein Gesundheitsrisiko in Küche und Wohnung darstellen: Was Stubenfliegen anlockt und was gegen sie hilft. von Jantje Pasternak

Klebefallen anbringen

Um die Nester ausfindig zu machen, wird empfohlen, mittels Pheromon-Fallen eine Bestandsaufnahme zu machen. Hierfür sollten Klebefallen an verschiedenen Orten in der Küche oder im Vorratsraum aufgehängt werden. Die Fallen sollten nah an Nischen und Fugen angebracht werden, da Motten ihre Eier gerne in den Ritzen verstecken.

Eine erfolgsbringende Maßnahme zur vollständigen Beseitigung der Lebensmittelmotten ist dies jedoch nicht, da sich durch die Fallen nur die paarungsfähigen Männchen über Sexualhormone anlocken lassen.

Sommerzeit bedeutet Ungezieferzeit: Aber nicht alle ungebetenen Gäste in Haus und Garten sind Schädlinge, die gleich bekämpft werden müssen. Ein Schädlingsbekämpfer klärt auf. 04.07.2023 | 3:23 min

Den Motten den Kampf ansagen

Für das Beheben des Problems sind daher weitere Methoden notwendig, erklärt Michèle Bandoly vom Bundesumweltamt. Als häufigste Maßnahme werden Repellentien in Form von ätherischen Ölen oder Düften genutzt. Diese sollen durch einen für Motten unangenehmen Geruch dafür sorgen, dass die Schädlinge sich von selbst entziehen.

Diese Lösung hat jedoch zwei Schwachstellen. Zum einen kann sie für empfindliche Personen und Allergiker*innen schnell zur Belastung werden, zum anderen ist der Effekt, den solche Lockmittel auf die Motten haben sollen, nicht garantiert.

Insektenbekämpfung : Ameisen loswerden ohne Chemie Ameisen sind aktuell wieder intensiv auf Futtersuche. Dabei dringen sie gerne auch in Wohnungen und Häuser ein. Die Insekten wieder loszuwerden, gelingt auch ohne Chemie. von Kaja Adchayan

Wespen als Helfer

Eine Maßnahme, die in der letzten Zeit beliebter wurde, ist der Einsatz von Nützlingen. So werden zum Beispiel im Baumarkt vermehrt Schlupfwespen angeboten. Sie sind der natürliche Feind der Lebensmittelmotten. Schlupfwespen legen ihre Eier in die Motteneier ab und stoppen dadurch deren Fortpflanzung. Die Nützlinge sind nicht schädlich für Menschen und verfliegen von selbst, wenn die Lebensmittelmotten beseitigt wurden.

Spätsommer ist Wespen-Hochzeit : Warum man Wespen nicht wegpusten sollte Im Spätsommer tummeln sich mehr Wespen als in den Monaten zuvor. Woran das liegt - und warum man die störenden Insekten mit Pusten eher noch aggressiver macht.

Als härtere Maßnahme können chemische Mottenbekämpfungsmittel angewendet werden. Die basieren auf insektiziden Wirkstoffen, allerdings können "die auch für die Gesundheit des Menschen und für die Umwelt belastend sein", erklärt Bandoly.

Biozide sollten daher nicht bedenkenlos eingesetzt werden, sondern nur wenn es wirklich nötig ist und auch dann möglichst sparsam. Michèle Bandoly, Bundesumweltamt

Wenn gar nichts hilft, den Schädlingsbekämpfer rufen

Wenn die leichten Mittel nicht wirken, können Schädlingsbekämpfer, zum Beispiel der Kammerjäger zur Hilfe geholt werden. Sie behandeln das Problem mit stärkeren chemikalischen Mitteln, die Laien nicht selbst handhaben sollten.



Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfung e.V.,

Deutscher Schädlingsbekämpfer-Verband e.V., Hier können Sie sich Hilfe holen:

Plage in der Küche : Wie man Fruchtfliegen vorbeugt und loswird Aus einer einzigen Fliege können schnell viele werden: Wie Sie einer Plage von Fruchtfliegen vorbeugen können und wie Sie das Insekt wieder loswerden, falls es bereits zu spät ist. von Julia Ludolf

Präventive Maßnahmen

Um sich gegen eine weitere Lebensmittelmotten-Invasion zu wehren, ist es ratsam, Backartikel und Getreidevarianten in luftdichten Gefäßen zu verschließen. So lässt sich eine Ausbreitung der Schädlinge stark minimieren und auf maximal ein Gefäß reduzieren. Es kann auch hilfreich sein, nur so viel Mehl einzukaufen, wie schnell aufgebraucht werden kann.