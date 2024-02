Fruchtfliegen in der Küche: Wie man vorbeugt und sie loswird

Fruchtfliegen gelangen meist über den Einkauf in die Wohnung - und halten sich hartnäckig. Schädlingsbekämpfer René Menzel gibt alltagstaugliche Tipps, um sie loszuwerden. 05.08.2019 | 4:28 min

In der Wärme fühlt sich die Fruchtfliege - auch Essig-, Gär-, Most-, Obst- oder Taufliege genannt - besonders wohl. Deshalb wird sie an manchen Orten im Hochsommer regelrecht zur Plage.

Woher kommen Fruchtfliegen?

Die Fruchtfliege kommt weltweit vor: Allein in Deutschland ist sie mit mehreren Arten vertreten. In die Wohnung gelangt sie meist über Einkäufe oder offene Fenster während des Lüftens.

Sind Fruchtfliegen gefährlich?

Wie ernähren sich Fruchtfliegen?

Dementsprechend nisten sie nicht nur auf Obst oder Gemüse, sondern auch an anderen Orten wie zum Beispiel in Abfalleimern, in Abflüssen, in Saftkartons, im Bodensatz leerer Flaschen, in undichten Aufbewahrungsboxen sowie in Spülschwämmen und Lappen. Diese bilden ideale Nahrungsgrundlagen für die Larven der Fruchtfliegen, da sie sich insbesondere von Bakterien, Pilzen und Hefen ernähren.