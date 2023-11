Fünf Tipps für gutes Leitungswasser: So bleibt es gesund

In geringer Konzentration sind Legionellen ein natürlicher Bestandteil unseres Trinkwassers. Doch in Hausleitungen dürfen die Bakterien eine Konzentration von 100 Legionellen pro 100 Milliliter Wasser nicht übersteigen. In Speisen und Getränken oder von Mensch zu Mensch stellen Legionellen kein Gesundheitsrisiko dar, solange diese Bakterien nicht in die Lunge des Menschen geraten.



Das Risiko besteht, wenn man mit Wasser duscht, das mit Legionellen belastet ist, und den feinen Wasserdampf einatmet. Legionellen können fiebrige Infekte und sogar Lungenentzündungen hervorrufen. Diese sogenannte Legionärskrankheit verläuft in etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle tödlich.