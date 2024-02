Saubere Waschmaschine: Fünf Tipps gegen müffelnde Wäsche

Wird zu viel Waschmittel verwendet, kann es zu Rückständen in der Maschine kommen. Sie können auf Dauer auch zu Verstopfungen führen. Die Wäsche wird nicht mehr richtig sauber und fängt an, muffig zu riechen.



Ein weiteres Problem: schmierige Ablagerungen in Gummidichtungen, die mit der Zeit müffeln. Auch eine mangelnde Reinigung der Maschine selbst fördert die Keimbildung, erhöht den Energieverbrauch und verringert zudem die Lebensdauer des Gerätes. Schon die richtige Waschmitteldosierung ist also entscheidend für eine saubere Maschine.



Experten raten, sich bei der Dosierung an die Herstellerempfehlung zu halten. Ein weiteres Problem sind Kalkablagerungen. Wichtig ist daher eine regelmäßige Kalkprophylaxe, z.B. mit einem Entkalker auf Zitronensäurebasis. In Regionen mit hartem Wasser sollte man ihn ein bis zwei Mal pro Jahr nutzen.