Generalvollmacht für Kinder kann in Notlagen Leben retten

Was passiert, wenn der erwachsene Sohn lebensgefährlich verletzt wird? Über diesen Schicksalsschlag erzählt Annunziata Hoensbroech. 31.05.2023 | 5:56 min

Mit Volljährigkeit entscheiden Kinder alleine

In Bezug auf eigene Kinder gesteht der Gesetzgeber Eltern kein "Naturrecht" zu. Ab dem 18. Geburtstag darf kein anderer Mensch einen jungen Erwachsenen offiziell vertreten und für ihn wichtige Entscheidungen treffen, es sei denn, er hat eine Vollmacht. Das heißt: Ohne sie ist dieser Mensch in allen Krisen des Lebens allein. Es gilt die ärztliche Schweigepflicht.

"Insofern konnte ich mit dieser Generalvollmacht, die ich von meinem Sohn hatte, sagen, nein, wir bleiben nicht in Barcelona, wir gehen nicht in eine barcelonische Rehabilitation, wir suchen in Deutschland und schauen, wo sind die besten Spezialisten für seinen Krankheitsfall", so Annunziata Hoensbroech, Mutter von Caspar.