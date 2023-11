Private Krankenversicherung: Tipps bei steigenden Beiträgen

Chefarztbehandlung, schnelle Termine: Privatversicherte haben Vorteile. Doch die private Krankenversicherung kann sich als Kostenfalle erweisen. Wie man die Kosten senken kann. 15.05.2023 | 3:56 min

Gut zehn Jahre möchte sie mindestens noch arbeiten, sagt Simone N. Die 56-Jährige liebt ihren Beruf als Friseurin und hat sich mit ihrem kleinen Salon einen Traum verwirklicht. Doch momentan drücken sie nicht nur die gestiegenen Nebenkosten, sondern auch die Beitragserhöhung ihrer privaten Krankenversicherung. "Was mache ich, wenn ich das nicht mehr bezahlen kann?"

Privat Krankenversicherte müssen im Alter mit dreifachem Beitrag rechnen

Menschen wie Simone kommen dann zu Daniela Hubloher, Expertin für die privaten Krankenversicherungen (PKV) von der Verbraucherzentrale Hessen. Hubloher erklärt:

Der Großteil der Beratungen ist wirklich, wie komme ich raus. Daniela Hubloher, Verbraucherzentrale Hessen

Tatsächlich muss jemand, der mit 35 Jahren einen Vertrag mit einer privaten Krankenversicherung abschließt, damit rechnen, im Rentenalter das Dreifache zu zahlen.

Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten, die Beiträge zu reduzieren:

Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse

Wechsel in eine andere private Krankenversicherung

Wechsel innerhalb der Kasse in einen anderen Tarif

Für Versicherte wird es teurer: Viele Krankenkassen haben die Zusatzbeiträge zum Jahresbeginn erhöht. Was bedeutet das für Verbraucher? Und macht ein Wechsel der Krankenkasse Sinn? 11.01.2023 | 4:28 min

Wechsel zu gesetzlicher Krankenkasse oft schwierig

Der Wechsel in die Gesetzliche steht allerdings nicht jedem offen, und für Simone N. beispielsweise ist es bereits etwas spät. In die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) kann der, der jünger als 55 Jahre ist.

Ist die Person älter, geht das nur, wenn sie beispielsweise über den gesetzlich krankenversicherten Ehepartner noch in die Familienversicherung kommt. Das Einkommen darf 485 Euro im Monat bzw. 520 Euro mit einem Minijob nicht übersteigen.

Der Wechsel zu einer anderen privaten Krankenversicherung wird schwerer, je älter man ist. Außerdem gehen bei so einem Wechsel oft die Altersrückstellungen verloren - damit wird der Tarif teurer.

Was versteht man unter Alterungsrückstellungen? Dabei bildet die private Krankenversicherung Rücklagen aus den Versicherungsbeiträgen, eine Art Kapitaldeckung. Gesetzlich vorgeschrieben sind zehn Prozent des Beitrags. Damit soll sichergestellt werden, dass auch im Alter - wenn erfahrungsgemäß die Versicherung mehr in Anspruch genommen wird - die Beiträge nicht so stark steigen. Ohne Altersrückstellungen sind die Tarife so kalkuliert, dass sie in festgelegten Abständen steigen.

Versicherungen nennen nicht immer alle verfügbaren Tarife

Es bleibt also ein Wechsel in einen alternativen Tarif bei der eigenen privaten Krankenversicherung, welchen man dort einfordern kann. Allerdings, so Hubloher:

Unserer Erfahrung nach nennen die Versicherungsunternehmen aber nicht immer alle Tarife, so dass es gut ist, sich unabhängig beraten und Tarife raussuchen zu lassen. Daniela Hubloher, Verbraucherzentrale Hessen

Dann könne man gezielt beim Unternehmen nachfragen, ergänzt die Expertin. Solche unabhängigen Beratungen führen die Verbraucherzentralen durch. Ihnen liegen die vielen unterschiedlichen Tarife in Datenbanken vor.

Arbeitgeber sind von 2023 an verpflichtet, am Meldeverfahren zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung teilzunehmen. Kranke Arbeitnehmer, die gesetzlich versichert sind, müssen ihrem Arbeitgeber dann keine AU-Bescheinigung auf Papier mehr vorlegen. 03.01.2023 | 2:35 min

Tarife mit hoher Beitragsrückerstattung: Expertin rät ab

Wenn Simone N. sparen will, muss sie sich überlegen, auf welche Leistungen sie verzichten kann. Der Verzicht auf die Chefarztbehandlung fällt ihr nicht so schwer wie der auf ein Einzelzimmer. Auch an der Kostenerstattung von Physiotherapien oder Zuschüssen zum Zahnersatz lässt sich sparen. Abraten würde Daniela Hubloher von Tarifen, die mit einer hohen Beitragsrückerstattung werben.

Ich denke, man wird davon abgehalten, zum Arzt zu gehen. Die Leute rechnen dann sehr nach. Kann ich mir das noch leisten? Daniela Hubloher, Verbraucherzentrale Hessen

Bei Tarifangeboten mit einem hohem Selbstbehalt rät sie, diesen durch zwölf zu teilen und auf den Monatsbetrag aufzuschlagen, also davon auszugehen, dass man ihn in Anspruch nimmt. "Tarife mit hohem Selbstbehalt können günstig sein. Wenn ich aber regelmäßig dann doch Leistungen in Anspruch nehme und den Selbstbehalt verbrauche, sind sie dann eventuell nicht mehr so günstig", so Hubloher.

Wer bislang einen Bisextarif hatte, (Bisextarife mit unterschiedlichen Tarifen für Frauen und Männer wurden 2012 durch Unisextarife abgelöst.) sollte nur in einen solchen wechseln. Der Wechsel zurück vom Unisextarif ist nicht möglich und kann finanzielle Nachteile bringen.

Die Kosten für die wichtigsten Vorsorge-Untersuchungen übernehmen meist die Krankenkassen. Sogenannte Individuelle Gesundheitsleistungen müssen aber oft selbst bezahlt werden. 27.04.2023 | 1:28 min

Standardtarif ist auf Niveau der gesetzlichen Versicherung

Empfehlenswert sind Standardtarife, deren Leistungsangebot auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung liegen. Laut dem PKV-Verband lag der Monatsbeitrag bei durchschnittlich 390 Euro. Doch die Voraussetzungen dafür, wer einen Anspruch auf den Standardtarif hat, sind streng.

Der Basistarif ist vor allem interessant für Sozialhilfebedürftige, weil sie maximal den halben Beitrag zahlen müssen.

Alternativer Tarif: Musterbriefe können helfen

Neben dem Angebot einer individuellen Beratung kann man auf der Homepage der Verbraucherzentralen auch Musterbriefe herunterladen, mit denen man bei den privaten Krankenkassen einen Vorschlag für einen alternativen Tarif einfordern kann.

Susanne Pohlmann ist Redakteurin bei WISO