Schlaganfall: Warum Frauen die Diagnose unerwartet trifft

Der Schlaganfall trifft Gerlinde Gerrmann völlig unvermittelt. Warum sie sich trotz massiven Lähmungserscheinungen gut erholt. 10.05.2023 | 5:22 min

Spezifische Risiken für Frauen für Schlaganfall

Bei Behandlung des Schlaganfalls zählt jede Minute

Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. "Time is brain", sagen Experten. Je schneller Betroffene behandelt werden, desto besser sind die Aussichten, einen Schlaganfall ohne schwere Folgen zu überstehen.

Die Rolle der Antibabypille

Doppelt so hohes Schlaganfall-Risiko bei Vorhofflimmern-Vorerkrankung

Frauen haben ein doppelt so hohes Risiko, bei Vorhofflimmern Schlaganfälle zu entwickeln als Männer.

Eine TIA, bekannt als Mini-Schlaganfall, wird oft unterschätzt - häufig ist sie Vorbote eines "großen" Schlaganfalls. Wie man eine TIA erkennt und was ein Betroffener schildert.

Schlaganfall bei Frauen: Nicht nur klassische Symptome

Nicht immer zeigt sich ein Schlaganfall bei Frauen nur mit den klassischen Symptomen. "Was man zusätzlich als unspezifische Symptome bei Frauen beobachtet, sind häufig so Dinge wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Unwohlsein, die Männer nicht so häufig berichten", erklärt Uphaus. Auch Gliederschmerzen, Schluckbeschwerden, Krämpfe oder Schwächeanfälle gehören dazu.