Inkontinenz bei jungen Frauen: Was sie tun können

Die Angst, unkontrolliert Urin zu verlieren: Isabelle kennt das Gefühl. Doch die junge Mutter hat sich Hilfe gesucht, denn Inkontinenz lässt sich oft gut behandeln. 30.06.2023 | 5:34 min

Dranginkontinenz und Belastungsinkontinenz

Expertin: Beckenboden nach Geburt unterstützen

"In Vorbereitung auf die Schwangerschaft wird der Beckenboden weich, um das Kind durchzulassen. Er zieht sich dann auch wieder zusammen in seine Ausgangsfestigkeit. Aber das dauert und das muss man unterstützen", erklärt Christiane Schiffner vom Beckenbodenzentrum am Klinikum Kassel.