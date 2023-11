Blasenentzündung: Vorbeugen mit Impfung statt Antibiotika

Bei einer Blasenentzündung ist die Schleimhaut der Blase gereizt. Das beeinflusst die Dehnbarkeit der Blase. Betroffene beschreiben es so: Es fühlt sich an, als sei die Blase ständig voll. Man verspürt schneller und häufiger Harndrang. In 80 bis 90 Prozent der Fälle werden Harnwegsinfekte durch Bakterien ausgelöst, die über die Harnröhre in die Harnblase gelangen. Am häufigsten sind das Escherichia coli (E. coli) und Enterokokken. Problematisch ist, wenn die Blase beim Toilettengang nicht vollständig entleert wird. Krankheitskeime können sich dann leichter im Restharn vermehren und bleiben an der Blasenwand haften.