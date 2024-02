Kloß im Hals: Ursachen und Behandlung vom Globusgefühl

Klagen Menschen über ein Globusgefühl in der Halsregion, einen Globus pharyngis, sind damit häufig Missempfindungen oder ein Fremdkörpergefühl gemeint. Etwa jeder Zweite hat in seinem Leben schon einmal ein Globusgefühl verspürt.

Das Globusgefühl kommt wahrscheinlich viel häufiger vor als wir Ärzte damit konfrontiert sind, weil es auch sehr milde sein kann und von vielen auch toleriert wird. […] Wir sehen in einer großen Klinik in jeder Woche solche Patienten.

Was steckt dahinter? 27.01.2023 | 5:23 min

Wo kann es auftreten?

Das Globusgefühl bezieht sich auf die gesamte Mund-Rachen-Region, kann also sowohl oberhalb des Kehlkopfes als auch darunter auftreten. So schildern manche Betroffene Missempfindungen im hinteren Bereich der Zunge. Andere wiederum verorten das Gefühl im Bereich der Speiseröhre oder Schilddrüse, fast schon auf Höhe des Schlüsselbeins.

Was kann die Ursache sein?

Ursachen für das Globusgefühl

Laut Gosepath haben diese Faktoren einen unmittelbaren Einfluss auf die Funktion des Kehlkopfes. Atmung und Schluckmechanismen können dadurch gestört werden. Und, so der HNO-Arzt, "wenn psychogene Einflüsse am Kehlkopf sind, dann hat man auch ganz oft Stimmveränderungen".

Das geschieht, wenn wir keine Zeit mehr für Erholung haben. 18.01.2021 | 9:33 min

Welche Behandlung gibt es?

Therapiemöglichkeiten bei Globusgefühl

Wann sollten Betroffene zum Arzt gehen?

Zwar steckt in den meisten Fällen eine eher harmlose Ursache dahinter, doch die muss erst einmal gefunden werden. In der Regel kann dann auch gut behandelt werden, sagt HNO-Arzt Gosepath. "Insgesamt ist es zum Glück so, dass bei korrekter Diagnose das Globusgefühl in den allermeisten Fällen beherrschbar wird."