Was bei einer Erkältung hilft: Symptome, Tipps, Hausmittel

Ursache sind Erkältungsviren, die über die Atemwege aufgenommen werden und sich dort vermehren. Vor allem in der kalten Jahreszeit, also in Herbst und Winter, haben sie leichtes Spiel, denn aufgrund warmer Heizungsluft und Kälte trocknen Schleimhäute schneller aus. Viren können besser in den Körper eindringen.