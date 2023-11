Grippeimpfung: Was Sie vor der Influenzasaison wissen müssen

Sowohl in Australien als auch in Neuseeland setzte die Grippewelle in diesem Jahr früher als gewöhnlich ein. In Australien waren häufig Kinder und Jugendliche betroffen. Viele hatten so schwere Symptome, dass sie auf die Intensivstation kamen, berichtete der australische "Guardian" im Juli 2023. Allerdings sollen die Impfquoten bei Kindern im Zuge dessen niedriger ausgefallen sein als üblich.Der kommende Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Florian Hoffmann, sagte jüngst, die Entwicklung in Australien müsse ernstgenommen werden . Verlauf und Dauer einer Grippewelle könnten jedoch nicht sicher prognostiziert werden.