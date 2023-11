Blutzucker: Fünf Dinge, die Sie über Diabetes wissen sollten

8,2 Millionen Deutsche haben Diabetes Typ 2. Macht die Lebensmittelindustrie Menschen durch zu viel Zucker krank? 30.04.2020 | 43:12 min

Diabetes zählt in Deutschland zu den größten Volkskrankheiten. Schätzungsweise acht Millionen Menschen sind von der Erkrankung betroffen, die bei einer Störung des Kohlenhydratstoffwechsels auftritt und zu erhöhten Blutzuckerwerten führt. Die verbreitetsten Formen sind Diabetes Typ 1 und Typ 2.

Was ist der Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2?

Der Typ-1-Diabetes tritt in der Regel bereits im Kindesalter auf. Betroffene können kein eigenes Insulin produzieren. Das lebenswichtige Hormon wird normalerweise in der Bauchspeicheldrüse produziert und muss in diesen Fällen lebenslang von außen zugeführt werden.