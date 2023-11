Diabetes insipidus: Wenn der Körper 20 Liter braucht

Diabetes insipidus centralis wird durch einen Mangel an ADH, dem Anti-Diuretischen Hormon, verursacht. Es wird entweder gar nicht oder in nicht ausreichender Menge produziert. Dadurch wird die Fähigkeit der Nieren, Wasser zurückzugewinnen, vermindert. In der Folge scheidet der Körper zu viel Flüssigkeit aus. Die Therapie richtet sich nach den Ursachen. Ist diese ein hormonelles Defizit, kann das fehlende ADH durch ein künstlich nachempfundenes Hormon ersetzt werden.