Aphten im Mund: kleine, aber gemeine Entzündung

Liv-Grete Hartmann leidet seit ihrer Kindheit unter Aphten. Die Studentin hat schon viel ausprobiert. Mit mäßigem Erfolg. Jetzt soll eine Lasertherapie helfen. 07.09.2023 | 5:34 min

Dringt ein Fremdkörper in die Haut ein, reagieren Fresszellen im beschädigten Gewebe als erstes. Botenstoffe sorgen dafür, dass die Blutgefäße sich weiten und durchlässiger werden. 06.09.2021 | 1:00 min

Wo Aphten entstehen

Aphten entstehen meist am Zahnfleisch oder an der Innenseite der Wange, selten auf der Zunge, im Rachen, am Gaumen oder an der Innenseite der Lippe.