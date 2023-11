Gelenkschmerzen? Was man bei Arthritis und Arthrose tun kann

Bei der "rheumatoiden Arthritis" greift das Immunsystem den eigenen Körper an, genauer die Innenhaut der Gelenke. Dadurch werden Entzündungsprozesse in Gang gesetzt. Die Gründe dafür sind nicht genau geklärt, familiäre Veranlagung spielt eine Rolle. In Deutschland haben etwa ein Prozent aller Erwachsenen eine rheumatoide Arthritis.