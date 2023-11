Nichtalkoholische Fettleber (NAFLD) erkennen und behandeln

Wer an Probleme mit der Leber denkt, dem kommt als erste Ursache oft Alkohol in den Sinn. Was viele aber nicht wissen: Auch ohne Alkoholkonsum werden falsche Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten für immer mehr Menschen zur Gesundheitsgefahr, weil ihre Leber durch die Einlagerung von Fett Schaden nimmt.