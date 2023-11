Wann Alkohol zur Sucht geworden ist - und wie man raus kommt

In der dritten Phase kommt es beim Betroffenen erstmals zu körperlichen und psychischen Entzugserscheinungen sowie zu einem Kontrollverlust, was das Trinken betrifft. In dieser Phase verträgt der Alkoholiker immer mehr Alkohol. Er braucht davon auch immer mehr, um zu einem entspannten Zustand zu kommen.



Die Alkoholsucht ist jetzt auch für Außenstehende an Symptomen wie beispielsweise einem Zittern oder einem aggressiveren Verhalten zu erkennen. Als Folge kommt es in dieser Phase auch zu einem zunehmenden Verlust der Fähigkeit zu sozialer Integrität sowie zum fehlenden Interesse an sozialen Bindungen.