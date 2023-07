Alkohol - die oft unterschätzte Gefahr

Mit Anfang 30 merkt Mia Gatow, dass etwas nicht stimmt. Sie ist häufig verkatert, hält die eigenen Regeln nicht ein, trinkt immer mehr, als sie eigentlich will. Dann sei da ein Bauchgefühl gewesen, was ihr gesagt habe: "Das ist nicht okay, wie du trinkst!" Aber dann habe sie sich umgeschaut und gesehen, "alle anderen trinken ja auch so". Sie müsse es nur "irgendwie hinkriegen, so zu trinken wie die anderen", erzählt die ehemalige Barkeeperin von der Zeit, als ein Abend ohne Alkohol für sie nicht vollwertig war.