Bewegung im Alltag: Drei Tipps, um gesund alt zu werden

Sport oder Bewegung, Krafttraining oder Ausdauer? Was hilft, um gesund alt zu werden? Sportmediziner Johannes Kirsten ordnet ein. 11.10.2023 | 4:25 min

Der Mythos reicht zurück bis in die 1960er: 10.000 Schritte am Tag sollen die eigene Gesundheit deutlich verbessern. Die Wahrheit: Das war einfach nur geschicktes Marketing einer japanischen Firma, die damit einen Schrittzähler bewerben wollte.

Wissenschaftlich nicht erwiesen: 10.000 Schritte am Tag

Die wenigsten in Deutschland schaffen 10.000 Schritte am Tag, wenn sie nicht größere Spaziergänge machen oder einen eigenen Hund haben. Die Schrittzahl braucht es aber auch gar nicht.

Besser geeignet sind laut Kirsten die Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Demnach reichen:

Mit der Einheit für ein so genanntes Metabolisches Äquivalent (MET) lässt sich der Energieumsatz eines Menschen vergleichen. Ausgangswert ist der Ruheumsatz (1 MET) beim Sitzen.Unterfällt alles, also die drei- bis sechsfache Steigerung vom Energieumsatz gegenüber dem Ruheumsatz. Dazu zählen:Allesfällt unter

Bewegung und Sport: Was ist moderat, was intensiv?

Pilates-Übungen für Körpergesundheit und Fitness lässt sich zum Einstieg auch einfach an einer Zimmerwand in der eigenen Wohnung machen. Reporterin Lisa Jandi zeigt mit Trainerin Anke Hofmann einige Übungen. 01.06.2023 | 2:45 min

Tipp 1: Regelmäßige Bewegung auch im Alltag

Man will ja nicht das Risiko senken, nächste Woche zu erkranken, es geht um das Senken von langfristigen Risiken.

"Dafür braucht es eine Lebensstiländerung", erklärt Kirsten. Das heißt konkret: Mehr Bewegung in den Alltag integrieren. Zu Fuß den nächsten Einkauf erledigen, die Treppe zur eigenen Wohnung nehmen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Schon solche Kleinigkeiten können einen Effekt haben.

Bewegung ist nicht alles. Wer schlecht schläft, hat ein bis zu 30 Prozent höheres Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 06.09.2019 | 5:45 min

Die WHO nennt ihn "stillen Killer": Bluthochdruck. Er ist ein wesentlicher Risikofaktor für Erkrankungen, die Herz und Gefäßsystem betreffen, wie Herzinfarkt oder Schlaganfall.

Tipp 2: Krafttraining in jede Woche integrieren

Schon mit Mitte 20 verliert jeder Erwachsene Muskelmasse. Um möglichst langfristig die Muskelmasse zu erhalten, die man sich in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter angeeignet hat, empfiehlt es sich, einmal in der Woche für 20 Minuten Krafttraining zu machen.

Tipp 3: Kardiotraining als Ausdauerkomponente

Bewegung an der frischen Luft gilt als die beste Medizin bei Stress und Schmerzen. Orthopäde Dr. Matthias Manke gibt Tipps, wie Sie die Zeit in der Natur gut für sich nutzen können. 12.10.2023 | 10:24 min

Vorteil: Körperliche Aktivität von Berufs wegen

Nur 17 Prozent der Deutschen leben rundum gesund. Zu diesem Ergebnis kommt der neue DKV-Gesundheitsreport. Demnach sitzen die meisten zu viel und zu lang. 14.08.2023 | 1:29 min

Um gesund alt werden, gelte generell: "Man muss nicht zwei, drei Mal in der Woche ins Fitnessstudio gehen. Es reicht schon mehr körperliche Aktivität in den Alltag zu integrieren", so Kirsten.