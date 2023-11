Zusätzliches Eiweiß in Brot und Co. kann schaden

Viele Kunden glauben das und greifen zu: Milchprodukte mit extra viel Proteinen, spezielle Eiweiß-Sportler-Shakes, Müslis in allen Variationen mit der Extra-Portion Protein oder Eiweiß-Brot. Die Lebensmittelhersteller machen damit Kasse, denn diese Produkte sind deutlich teurer als die Produkte ohne Extra-Eiweiß. Mancher greift für das Mehr an Proteinen gerne etwas tiefer in die Tasche, da es ein gutes Gefühl zeitgemäßer Ernährung gibt.