Gefahr für die Leber: So erkennt man Hepatitis

Ein Screening auf Hepatitis-B- und -C-Viren kann auch nach vielen Jahren noch zur Diagnose führen. Mit modernen Behandlungsmöglichkeiten kann man die Infektion meist in Schach halten und eine Hepatis C im besten Fall sogar heilen. 28.07.2023 | 5:12 min

Weltweit sterben jedes Jahr rund 1,34 Millionen Menschen an den Folgen wie Leberschäden und -krebs. Das Tückische: Eine Hepatitis verursacht häufig keine Schmerzen. Betroffene nehmen nur zeitweise grippeähnliche Symptome wahr, die sie nicht zuordnen können. In manchen Fällen verfärben sich Haut und Augäpfel gelb, es kommt zur sogenannten Gelbsucht.

Was eine Hepatitis ist

Immunzellen gelangen dann in das Organ und greifen die Leberzellen an. In der Folge kommt es zur Schwellung der Leber. Abhängig vom Verlauf unterscheidet man zwischen akuter und chronischer Hepatitis. Letztere hält länger als sechs Monate an und heilt in der Regel nicht von selbst aus.