Dellwarzen: Wie man die "Schwimmbadwarzen" wieder los wird

Dellwarzen sind zwar nicht gefährlich, aber lästig und ansteckend. Was das für Benedikt und seine Familie bedeutet und was man dagegen tun kann. 06.07.2023 | 5:31 min

Kinder und Erwachsene können Dellwarzen bekommen

Aber auch Erwachsene bleiben von Dellwarzen nicht verschont. Während bei Kindern die Hautveränderungen meist im Bereich der Ellenbeugen, der Kniekehlen, im Gesicht, am Hals oder an den Armen auftreten, finden sie sich bei Erwachsenen und Jugendliche eher im Genitalbereich.

Hohe Infektionsgefahr im Schwimmbad

Umgangssprachlich werden die stecknadelkopfgroßen Hautknötchen oft auch als "Schwimmbadwarzen" bezeichnet, da die Infektionsgefahr an diesem Ort besonders hoch ist. Als Badegast nur leicht bekleidet ist man hier vor einem Kontakt mit dem Virus kaum geschützt. Zudem weicht das Wasser die Haut auf, was dem Erreger das Eindringen erleichtert.

Dellwarzen heilen von selbst ab - aber es dauert

Kinder dürfen Kita und Schule auch mit Dellwarzen besuchen. Allerdings sollten die betroffenen Stellen mit Pflaster bzw. einem Verband abgeklebt und mit Textilen bedeckt werden. Zudem ist das Erziehungspersonal zu informieren, so dass entsprechende Hygienemaßnahmen eingeleitet werden können. Öffentliche Schwimmbäder sollten wegen der erhöhten Übertragungsgefahr nicht besucht werden. Problematisch sind zudem Sportarten mit engem Körperkontakt. Hier ist es besonders wichtig, die betroffenen Stellen abzudecken. Ist das nicht realisierbar, sollte mit dem Sport so lange pausiert werden, bis die Infektion ausgeheilt ist.

Tinktur gegen Dellwarzen brennt oft

Abschaben der Dellwarze unter örtlicher Betäubung

Sie erfolgt in der Regel unter örtlicher Betäubung und wird dadurch auch von Kindern meist gut toleriert, wie Pleimes immer wieder in der Praxis feststellt. "Da wir ganz oberflächlich an der Haut arbeiten, ist es letztlich wie ein aufgekratzter Mückenstich, der in der Regel ohne Narbenbildung abheilt."