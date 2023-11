Magersucht bei Männern: Verborgenes Leiden an Anorexie

Viele denken, nur Frauen werden magersüchtig. Doch auch bei jungen Männern nimmt die Krankheit zu. Heiko hat erst spät erfahren, dass er magersüchtig ist, und ist nun in Therapie. 19.06.2023 | 6:07 min

Wie äußert sich eine Magersucht beim Mann?

Magersucht bei Männern: Markus (34) war nur noch Haut und Knochen. Die Ärzte sind sich sicher, dass er an der Essstörung sterben wird, aber er kämpft sich zurück ins Leben.

Was für Außenstehende oft sehr verstörend wirkt, sehen die Betroffenen nicht als krankhaft an. Denn sie leiden oft auch an einer gestörten Körperwahrnehmung. Im Spiegelbild sehen sie ein verzerrtes Ich. Das heißt, sie sehen sich selbst immer noch als zu dick an. Die Angst, die Kontrolle zu verlieren, zuzunehmen und zu dick zu sein, ist sehr groß.