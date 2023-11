Kopfschmerzen durch Schmerzmittel: Was kann man tun?

Jonna Koser hat regelmäßig Migräne-Attacken. Ihr Medikamentengebrauch wurde mit der Zeit problematisch. Wie die 21-Jährige den Teufelskreis durchbrochen hat. 06.06.2023 | 5:19 min

Schmerzrezeptoren durch viel Schmerzmittel total überreizt

Gängige Schmerzmittel enthalten Wirkstoffe wie Paracetamol, Ibuprofen, Acetylsalicylsäure (ASS) oder Dicolfenac. Was viele nicht wissen: Ein übermäßiger Gebrauch der Präparate kann bestehende Beschwerden verschlimmern oder weitere Kopfschmerzattacken hervorrufen.

Man vermutet eine Hyper-Sensitivierung der Schmerzrezeptoren, die permanent stimuliert werden, dann durch Rückkopplungsmechanismen sich verändern, nicht mehr so ansprechen auf diese Medikamente.

So erklärt Neurologin Caroline Jagella von der Migräne- und Kopfschmerz Königstein die Zusammenhänge eines solchen Schmerzmittel-induzierten Kopfschmerzes. Die Schmerzrezeptoren seien nachher schließlich so überreizt, dass sie Schmerzen verursachen können, so die Expertin.