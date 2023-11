Erschöpft? Was bei Burnout hilft

Warum brennen Menschen aus? Hier erzählt Vanessa (32), wie sie in die Erschöpfung geraten ist und was ihr wieder herausgeholfen hat. 10.03.2023 | 5:05 min

Unter einem Burnout versteht man eine körperliche und emotionale Erschöpfung . Jahrelang sprachen Ärzte auch von der Managerkrankheit. Denn Führungskräfte galten als besonders gefährdet "auszubrennen". Heute weiß man, vor allem Menschen in sozialen und helfenden Berufen neigen zu chronischer Erschöpfung. Laut Weltgesundheitsorganisation haben sich die gemeldeten Burnout-Fälle in den letzten zehn Jahren verzehnfacht.

Wie sich ein Burnout entwickelt

Ein Burnout beginnt mit der so genannten Alarmphase, in der sich vor allem mentale Symptome zeigen. Betroffene sind meist angespannt, unruhig und unkonzentriert. Die Symptome entwickeln sich zuerst unterbewusst, so dass die Betroffenen unverändert weitermachen. Werden die mentalen Symptome nicht wahrgenommen, rutscht man nach und nach in die Widerstandsphase.