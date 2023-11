Seltene Erkrankungen: Hoffnung dank RNA-Therapie

Als Anlaufstelle für Betroffene und Behandelnde gibt es in Deutschland derzeit rund 30 Zentren für Seltene Erkrankungen (ZSE). Diese ZSE verfügen über spezielles Know-how zu bestimmten Krankheitsgruppen. Eines davon ist das Zentrum für Seltene Erkrankungen in Tübingen. Dort bieten 16 Fachzentren eine breite multiprofessionelle Expertise für bestimmte seltene Erkrankungen an.



Auf die richtige Diagnose müssen Betroffene oft sehr lange warten - derzeit durchschnittlich 4,8 Jahre. Ein zentrales Ziel des ZSE Tübingen ist es daher, eine schnellere und gezieltere Diagnosestellung zu gewährleisten sowie eine professionelle Weiterbehandlung einzuleiten und ‐ wo möglich – Therapieempfehlungen auszusprechen. Dies geschieht in den integrierten Fachzentren aber auch über Kooperationen und Vernetzung mit anderen Spezialisten in Deutschland und Europa.



Quelle: Universitätsklinikum Tübingen