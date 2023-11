Kopfschmerztag: Immer mehr Kinder mit Kopfweh und Migräne

Ein Beispiel ist die siebenjährige Emilia. Sie leidet seit über einem Jahr unter quälenden Kopfschmerzattacken. Die wurden immer schlimmer und kamen immer häufiger, meist in der Schule, aber auch in der Freizeit. Emilia ist dann regelrecht ausgeknockt. Schnell steht fest: Sie hat Migräne. Was ihr hilft: Schlafen in einem abgedunkelten Raum.