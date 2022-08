Grundsätzlich steigt die Zahl der Tropennächte in Deutschland. Die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung befinden sich in der Zeit nach 2012. Besonders die Sommer der Jahre 2018 bis 2020 waren ungewöhnlich warm. Doch die Bundesländer unterscheiden sich auch. So gab es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 deutlich mehr Tropennächte als in Bayern: